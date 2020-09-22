  • 27°C
香港時間 : 2020922日 (二) 03:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【爭相入市】趁疫情緩和樓價未反彈投資者加快入市 鐵路沿線屋苑成追捧對象

股樓投資 02:33 2020/09/22

分享：

疫情持續緩和，但新盤開售，市場焦點集中於一手市場，二手放盤業主為求沽貨，也願意繼續減價，近日投資者的入市步伐明顯加快，而港鐵站沿線屋苑也成他們的搜羅目標，日前一名投資者以610萬元購入九龍灣淘大花園2房單位作收租用途。

【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市，了解按【下一頁


香港置業營業經理沈行進表示，淘大花園地理位置佳，交通便利，且商店林立，不乏用家及投資客追捧。本月至今該屋苑共錄得約６宗買賣成交，與上月同期相若。一名投資客見近日疫情緩和，市況向好，以610萬元購入淘大花園K座中低層8室，為2房間隔，向西南望開揚景，單位實用面積約378平方呎。

【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?，了解按【下一頁


沈行進指，原業主以約618萬元放盤，近一個月即吸引上述買家洽詢，議價後減價8萬元，以610萬元成交，實用呎價約16,138元。據悉，買家為投資者，心儀單位裝修精美，估計每月可以約1.6萬元租出，回報逾３厘，故睇樓2次後決定承接作收租之用。資料顯示，原業主於2013年12月以約340.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約269.5萬元，物業升值約79%。

【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓，了解按【下一頁


另方面，一名投資者也斥資633萬元購入港鐵馬鞍山站新港城2房。美聯物業市務經理(銷售)李天傑表示，二手市況向好，有投資客乘機出擊入市，連租約購入新港城高層2房單位。成交單位為新港城L座高層3室，實用面積約363平方呎，2房間隔，享海景。

原業主早前叫價約650萬元連租約放售，吸引區內投資客上門睇樓，有見上址樓價相宜，而且享開揚海景，考慮不久即決定入市，料作出租用途。雙方議價後，單位終以633萬元成交，折合實用呎價約17,438元。 原業主於2007年5月份以約172萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約461萬元，物業升值逾2.6倍。
 

【新盤熱賣】買家餓盤逾月終有全新盤開售 Wetland3期及藝里坊 ‧2號首批齊沽逾9成，了解按【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

疫情 放盤 一手市場 新港城 九龍灣 馬鞍山 淘大花園 收租

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清