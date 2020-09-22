【爭相入市】趁疫情緩和樓價未反彈投資者加快入市 鐵路沿線屋苑成追捧對象

疫情持續緩和，但新盤開售，市場焦點集中於一手市場，二手放盤業主為求沽貨，也願意繼續減價，近日投資者的入市步伐明顯加快，而港鐵站沿線屋苑也成他們的搜羅目標，日前一名投資者以610萬元購入九龍灣淘大花園2房單位作收租用途。

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香港置業營業經理沈行進表示，淘大花園地理位置佳，交通便利，且商店林立，不乏用家及投資客追捧。本月至今該屋苑共錄得約６宗買賣成交，與上月同期相若。一名投資客見近日疫情緩和，市況向好，以610萬元購入淘大花園K座中低層8室，為2房間隔，向西南望開揚景，單位實用面積約378平方呎。

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沈行進指，原業主以約618萬元放盤，近一個月即吸引上述買家洽詢，議價後減價8萬元，以610萬元成交，實用呎價約16,138元。據悉，買家為投資者，心儀單位裝修精美，估計每月可以約1.6萬元租出，回報逾３厘，故睇樓2次後決定承接作收租之用。資料顯示，原業主於2013年12月以約340.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約269.5萬元，物業升值約79%。

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另方面，一名投資者也斥資633萬元購入港鐵馬鞍山站新港城2房。美聯物業市務經理(銷售)李天傑表示，二手市況向好，有投資客乘機出擊入市，連租約購入新港城高層2房單位。成交單位為新港城L座高層3室，實用面積約363平方呎，2房間隔，享海景。

原業主早前叫價約650萬元連租約放售，吸引區內投資客上門睇樓，有見上址樓價相宜，而且享開揚海景，考慮不久即決定入市，料作出租用途。雙方議價後，單位終以633萬元成交，折合實用呎價約17,438元。 原業主於2007年5月份以約172萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約461萬元，物業升值逾2.6倍。



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記者：陳詠妍