【新冠肺炎】沈祖堯憂本港冬季 或爆發第四波疫情

本港疫情近日雖降温，然而中文大學前校長沈祖堯認為，歐洲確診個案回升較快，個人憂慮本港冬季會爆發第四波疫情，屆時規模也難以預測，他呼籲屆時本港關口要守得比較緊。

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沈祖堯同意，關口問題複雜，相信政府已在努力當中。他又指，疫情下長者死亡率較高，建議政府加強在安老院舍的防疫工作。食肆和卡拉ok等工作地方也要做好防疫措施。

較早前，港大微生物學系講座教授袁國勇亦估計本港秋冬或爆發第四波疫情。

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