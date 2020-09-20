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【宏觀中國】人行貨幣政策委員會委員馬駿　明年初宏觀政策回復常態

股樓投資 08:00 2020/09/20

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中國經濟走上正軌，市場曾經擔憂中國貨幣政策由鬆轉緊，但近來由於地方政府頻密發債，使得人民銀行連續進行公開市場操作，讓人們感覺市場並不缺水。

【港股追蹤】8月保費增速分化　新華低基數增長快太保包尾，詳情請按【見下頁

不過，隨着經濟進一步復甦，很難避免會有政策調整。人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿在接受內地訪問時預計，今手第四季中國GDP同比增速將恢復至6%左右、城鎮調整失業率回落到5.5%左右的機會很大。

他又指，目前中國經濟復甦主要靠基建和房地產投資，但製造業利潤的大幅反彈，將會帶動製造業的投資回升。雖然消費表現滯後，相信在未來數月內也會回到正常軌迹。

當然人家最關心還是政策轉向，他稱：「到明年第一季，經濟復甦的任務應該基本完成，宏觀政策也應該開始回歸常態。」

【至叻板塊】經濟復甦預期增強　紙業玻璃板塊成搶手貨，詳情請按【見下頁

對於人民幣預測，取決定中美經濟狀況。馬駿指出：「人民幣對美元升值還是貶值，在很大程度上取決於未來一段時間中國經濟環比增速與美國經濟增速，哪個更強。」

在這一點上，他估計在未來六個月，美國經濟的環比恢復速度可能會超越中國。換言之，美元未必持續走弱。

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記者：林衛

經濟 失業率 中國人民銀行 GDP 人民幣 經濟狀況 中國

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