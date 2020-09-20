【港股追蹤】估值回合理水平　反手吸物管股好時機？

本來，疫情爆發，物管板塊被形容為受惠股之一，皆因物管公司可提供更多增值服務，增加了調高管理費的議價能力，一度谷起整個板塊。

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然而，近來物管板塊表現並不理想，顯然在高位沽貨套利的壓力頗重，除了碧桂園服務（06098）比較硬淨，其他如中海物業（02669）、雅生活（03319）及佳兆業美好（02168）已較高位回落17.2%至33.2%。

歸根究柢，物管板塊的中期業績並未對辦。根據山證國際追蹤在港上市的26家物管公司，2020年上半年非住戶增值服務、住戶增值服務收入的同比增速中位數為20.8%和40.1%，較上年同期的57.4%和48.7%為低，主要因疫情影響了物業銷售活動，令物管公司向開發商提供的非住戶增值服務需求下降；同時，部分需要進戶的住戶增值服務需求也因疫情而降低。

不過，自從股價調整之後，估值回歸較合理水平，反而投資價值又重新浮現出來，始終未來利好行業的因素猶在。第一，疫情期間，社保減免政策會降低部分成本支出，盈利能力仍值得憧憬。

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第二，目前物管公司手上現金充裕，支持進一步併購擴張，以達致規模效應。例如，截至6月底，碧桂園服務、保利物業（06049）、綠城服務（02869）的手頭現金達99.5億元人民幣、72.5億元人民幣及55.1億元人民幣。

第三，WIND數據顯示，在18家獲盈利預測的物管股中，預測市盈增長率（PEG）中位數已由7月底的0.81降至9月11日的0.66，估值處較合理水平。

山證國際看好具有強基礎服務、弱周期性，以及業績增長空間廣闊的物管板塊，看好碧桂園服務、綠城服務、雅生活服務、永升生活（01995）、建業新生活（09983）、濱江服務（03316）及奧園健康（03662）。

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記者：林衛