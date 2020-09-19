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【滙豐派息?】歐洲央行傳研究明年初 容許銀行恢復派息

股樓投資 22:36 2020/09/19

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一直等待滙豐(00005)等國際金融股的投資者或收到好消息。有傳歐洲央行正研究，明年初容許銀行恢復派息的可能性。

【大行點睇】星展料今年內地汽車銷量跌一成 仍看好3大汽車相關股  詳情請看[下一頁]

【大行點睇】瑞銀三大理由 上調港鐵目標價至50.2元  詳情請看[下一頁]

歐洲央行為確保區內銀行擁有足夠資金貸款予企業，因而禁止銀行派息。然而銀行股價受到此禁令影響，有傳多位支持禁令的委員開始認為措施弊大於利。消息指，禁令會否解除，仍要視乎經濟指標，銀行壞賬情況等因素。

歐洲央行較早前表示，會在第四季評估銀行派息的事項。

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撰文 : 李尚毅

渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 經濟

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