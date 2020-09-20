【負評如潮】全球最多投訴旅遊景點　你去過多少個？（附足本清單）

▲ 疫情下無法去旅行，但都想知有何景點負評如潮。

港人喜愛旅遊眾所周知，除了由繁忙的日常生活中紓壓之餘，亦可感受不同的風土人情。不少人出遊均會遊覽各地的知名景點，惟實物與相片總有落差，親眼觀賞後或令人感到失望，甚至因為「過度旅遊」（Overtourism），景點與以住大為不同。英國調查網站Uswitch綜合TripAdvisor用家對知名景點的評價，選出11個最多負評景點，連中國的萬里長城亦榜上有名。

據網站指，原來首三位均是非常有人氣的景點，分別是巴黎鐵塔、羅馬競技場及大笨鐘，這3個景點雖然於TripAdvisor的評分均達4.5分 （滿分為5分），但負評亦同樣多。其中，擁有最多投訴的巴黎鐵塔的負評近2萬個，普遍均批評其衞生欠佳、擠迫到無社交距離等。而羅馬競技場及大笨鐘等其餘四位的負評數目亦過千。

負評如潮的旅遊景點足本清單，詳見圖

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編輯：袁諾曦