【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？

政府放寬首置按保，用家可借九成按揭，購買較大單位，原預計迷你單位無人問津。不過，樓價持續高企，即使疫情肆虐，也未見大跌，要上車仍然不易。及至近期，疫情緩和，成交回升，中原更料樓市於中秋前後重拾升軌，部分上車客擔心遲買更貴，更走到洪水橋置業，皆因該區樓價較平。

【買樓理財】「九十後」買家看好洪水橋發展 購入該區物業 投下信心一票【下一頁】

中原陳逸承說，洪水橋尚築中層1室，實用面積243平方呎，開放式間隔，原叫價380萬元，經上車客議價後，減價27.2萬元，以352.8萬元易手，實用呎價14,519元。資料顯示，原業主於2015年6月，以239萬元買入單位，持貨5年轉售，現帳面賺113.8萬元，物業升值48%。

以上述單位為例，成交價352.8萬元，若申請九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要35.28萬元，月供12,546元，最低每月入息要求要30,048元。

此外，屋苑中層26室，實用面積243平方呎，開放式間隔，則以378萬元易手，實用呎價15,556元。資料顯示，原業主於2015年6月，以306萬元購入單位，持貨5年，現帳面賺72萬元，物業升值24%。

以上述單位為例，成交價378萬元，若申請九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要37.8萬元，月供13,442元，最低每月入息要求要32,194元。

【置業指南】按揭借九成 儲夠首期就上車？ 可能隨時要撻訂【下一頁】

雖然洪水橋是新發展區，前景可期，惟發展需時，區內配套仍要時間改善，故目前樓價相對低水。雖然尚築入門價平，但要留意單位面積較細，日後要轉售或非易事，加上洪水橋交通相對不便，始終客源較細。

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