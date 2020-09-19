成人雜誌《花花公子》母企 有傳打算借殼上市

外媒消息報導，美國成人雜誌《花花公子》（Play Boy）之母公司Playboy Enterprises正計劃重返股票市場，正考慮與投行合作或借殼上市。

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消息人士指，Playboy Enterprises受近期美國的借殼熱潮影響，所以亦有意借殼上市，現時正在與特殊用途收購公司（SPAC）商討有關計劃。如計劃成功，公司便會是在9年後重返資本市場。不過消息人士指出，交易未必能成事。

Hugh Hefner在1953年創立《花花公子》，並於2017年逝世。後將公司的35%股份以3,500萬美元，售予私募公司Rizvi Traverse Management，其後更進行私有化，當時交易對公司估值為2.07億美元。

然而，曾經十分流行的《花花公子》近年銷量大跌。公司在3月時宣布在春季號後便會停刊印刷版本，並將重心放於網上版本。

而《花花公子》行政總裁Ben Kohn與Rizvi投資總監Suhail Rizvi尚未有回應有關上市的傳聞。

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