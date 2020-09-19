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【港股追蹤】8月保費增速分化　新華低基數增長快太保包尾

股樓投資 17:44 2020/09/19

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內險股相繼公布8月保費收入，增速有所放緩。中銀證券預計，內險企業提前為2021年布局，料基本面將持續改善，仍給予行業「強於大市」的評級。

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資料顯示，幾家內險股的保費收入增速分化，新華保險（01336）因基數較低，故增速最為顯著。新華8月保費收入為93億元（人民幣，下同）、中國平安（02318）為335億元，單月同比升幅為22.6%和2.9%；中國人壽（02628）為377億元、中國太保（02601）為181億元，則分別下跌1%及8.4%。

中銀證券指，國內疫情所控，居民企業進入有序的復工復產階段，各險企各自面對行業的階段性問題、人力結構調整及改革。隨着疫情影響基本消除，預計險企將通過儲蓄型產品獲取客源，2021年有望實現高增長。

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平保方面，8月個險新單同比倒退12%，較7月的13.3%跌幅有所收窄。受疫情影響，平保新單保費已連續8個月呈負增長。該行預計，9月平保有望增加人手，新單或會略為改善。

至於國壽，8月同比出現倒退，主要因公司主動調整戰略，開啟由量到質的轉型，預計公司率先啟動開工紅策略，當前主打年金產品，將於10月開售。

中銀證券又指，太保和新華目前注重大規模增員和開展產品報備工作。綜合而言，相信2021年內險股的增速有望超預期。

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記者：林衛

行業 中國 新華保險（01336） 中國平安（02318） 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 香港股票

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