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【歐洲第二波疫情】憂死亡急增 約翰遜擬二次鎖國

環球社會熱點 17:53 2020/09/19

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英國疫情進一步惡化，單日再多4300多人確診，為自5月8日以來最多。英媒報道，首相約翰遜準備實施鎖國措施，遏止病毒擴散。約翰遜表示，不排除再度鎖國，但他表明不希望實施第二輪封鎖。專家擔心，第二波疫情的死亡人數多過第一波疫情。

西北部地區和中部地區已實施封鎖措施，影響1350萬人，佔全國5分1人口。約翰遜（Boris Johnson）到訪牛津時稱，法國、西班牙，以至整個歐洲都正處於第二波疫情，在這情況下，英國也難獨善其身。

英法新症再創新高 法財長也確診【下一頁】

英衛生大臣拒排除封城 英媒稱下周或全國收緊防疫【下一頁】

英國的確診數字在一周內倍增，唐寧街考慮大幅度收緊防疫限制，以建立「喘息空間」（breathing space）。當局希望英格蘭的6人限制令在下周末開始見效，但不排除早日再收緊措施，料下周二（22日）公布新一輪措施。

約翰遜補充，政府希望開放校園，盡一切努力重啟經濟，相信無人想實施另一次封鎖，但疫情似乎不容許；明顯地，目前須研究是否進一步收緊包括6人限制令在內的措施。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）也警告，「愈來愈有機會」封城，認為應該在病毒失控前採取行動。

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英格蘭東北局部封城 衛生部澄清無意全國執行【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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