【美國禁令】美封殺TikTok、WeChat　大摩：對蘋果營收無實質影響

▲ 摩根士丹利分析師Katy Huberty表示，美國禁止下載TikTok和WeChat，料對蘋果公司（Apple）的營收「大致而言無關緊要」。

美國於周日起禁止下載WeChat及TikTok。外電報道，摩根士丹利分析師Katy Huberty表示，即使美國政府將TikTok和騰訊 （00700） 旗下的WeChat逐出蘋果公司（Apple，美：APPL）的流動應用程式（App）商店，料不會對蘋果公司的營收構成實質影響，「大致而言無關緊要」，又認為中方回應為最大風險。

蘋果於周五（18日）美股跌3.2%，收報106.84美元，由8月底的高位137.98美元累跌約22%。

據大摩統計，過去12月，TikTok為蘋果的流動應用程式商店帶來約1,300萬美元的收入，相當於總收入的0.07%。大摩認為，由於甲骨文（美：ORCL）等美企仍在設法敲定協議，以解決國家安全問題，故美國政府即使對TikTok實施禁令，相信只是暫時。

Katy Huberty又指，目前禁令所衍生的最大風險是中國會如何回應，但認為中方將矛頭指向蘋果公司的風險很低。

中國商務部周六（19日）中午發布「不可靠實體清單」規定，將對危害中國國家主權、安全和發展利益的外國企業採取相應措施，即時生效。惟當中未有公布具體違反規定的外國公司。

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編輯：袁諾曦