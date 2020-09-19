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國泰與Prenetics合作推出 「全球電子健康護照」

環球政經 17:17 2020/09/19

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隨旅行禁令逐漸放寬，航空業開始計劃相應措施，港府委託的私營檢測公司Prenetics宣布，將與國泰航空及公共信託The Common Projects合作，推出「全球電子健康護照」計劃。旅客只要透過手機應用程式，出示Prenetics新冠肺炎檢測陰性證明，可獲得通行，預計最快下月於香港至倫敦航線試行。

【宏觀中國】客運量改善 國內航空業再起飛？【下一頁

除了推出全球電子健康護照」計劃之外，Prenetics將進一步推動新病毒檢測技術，同時獲得由Apis Partners管理的風險基金，以及阿里巴巴香港創業者基金等投資1,500萬美元，目標是日後測試可於15至30分鐘內完成，同時不需透過實驗室進行，價錢亦大眾化。

【股神投資】巴菲特：「惟有疫苗能拯救航空業」 早前曾大手清倉航空股【下一頁

共同創辦人兼行政總裁楊聖武表示，公司在對抗疫情方面發揮如此重要作用感到自豪；同時認為快速、精準及重覆測試是預防大規模爆發及有助全球經濟的關鍵。

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責任編輯：翁嘉陽

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