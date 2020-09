【BNO移民買樓】曼徹斯特新盤天降石屎　項目曾在港推售

最近數月,移民英國成為港人熱話,代理亦因此舉辦展銷會,滿足客戶所需,除了倫敦,曼徹斯特也受港人歡迎。值得留意的是,一個早前來港銷售,名為Uptown Riverside Manchester的曼徹斯特新盤,近日引起英國當地民眾關注,皆因發展商Property Alliance Group指,該盤有工程問題,需拆除部分樓面,惟施工期間,疑有人疏忽,任由石屎從天而降。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據《曼徹特斯晚報》報道,Uptown Riverside Manchester地盤早前進行拆卸,雖然地盤位於馬路旁,車來車住,惟發展商照常拆卸工程,令當地居民難以置信。及至近日,當地居民拍攝到石屎從天而降,壓爛地盤附近圍欄,由於地盤鄰近馬路,場面驚險。雖然居民投訴,惟當地市政局指,這是發展商責任,認為發展商有責任講清楚拆卸程序,以及有否需要做疏散工作。

資料顯示,該盤位於曼徹斯特Irwell River河畔,鄰近火車站、金融商業區、以及大型購物中心。項目建有3棟住宅大樓,提供156間單位,入場價為22萬英鎊。值得留意的是,本地代理行,如中原、英華地產,亦曾代售該盤樓花,相信已有港人購入,惟未知有關工程會否影響項目落成時間。

