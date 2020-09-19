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【BNO移民買樓】曼徹斯特新盤天降石屎　項目曾在港推售

股樓投資 17:24 2020/09/19

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最近數月，移民英國成為港人熱話，代理亦因此舉辦展銷會，滿足客戶所需，除了倫敦，曼徹斯特也受港人歡迎。值得留意的是，一個早前來港銷售，名為Uptown Riverside Manchester的曼徹斯特新盤，近日引起英國當地民眾關注，皆因發展商Property Alliance Group指，該盤有工程問題，需拆除部分樓面，惟施工期間，疑有人疏忽，任由石屎從天而降。

 

 

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據《曼徹特斯晚報》報道，Uptown Riverside Manchester地盤早前進行拆卸，雖然地盤位於馬路旁，車來車住，惟發展商照常拆卸工程，令當地居民難以置信。及至近日，當地居民拍攝到石屎從天而降，壓爛地盤附近圍欄，由於地盤鄰近馬路，場面驚險。雖然居民投訴，惟當地市政局指，這是發展商責任，認為發展商有責任講清楚拆卸程序，以及有否需要做疏散工作。

【BNO移民買樓】英國樓價疫市破頂　西北部升幅最勁【下一頁

【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？【下一頁

資料顯示，該盤位於曼徹斯特Irwell River河畔，鄰近火車站、金融商業區、以及大型購物中心。項目建有3棟住宅大樓，提供156間單位，入場價為22萬英鎊。值得留意的是，本地代理行，如中原、英華地產，亦曾代售該盤樓花，相信已有港人購入，惟未知有關工程會否影響項目落成時間。

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撰文 : 黃卓賢

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