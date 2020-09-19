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【科技浪潮】馬斯克是新喬布斯？　蓋茨：不要混為一談

股樓投資 16:50 2020/09/19

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近日微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受彭博訪問，當被問到，馬斯克（Elon Musk）算是新的喬布斯嗎（Steve Jobs）？比爾蓋茨表達自己的看法，評論認為他傾向不認同這種說法。

比爾蓋茨回答：「如果你真的認識這些人，那麼這種過於簡單化的對比，看起來就很怪。馬斯克是一個動手能力強的工程師，而喬布斯是在設計、挑選人才和營銷方面的天才，你是不會把他們混為一談。 」。

【美科技股】巴克萊：美股估值處2000年科網泡沫時期水平　下調FANMAG股票評級 【下一頁 】

馬斯克在1971年6月28日出生於南非茨瓦內。馬斯克被喻為近代其中一位天才創業冒險家。他同時是SpaceX、Tesla電動汽車及PayPal三間公司的創始人。

至於「蘋果教主」喬布斯，出生於美國加利福尼亞州舊金山，著名美國發明家、企業家。為目前美國市值最大的蘋果公司聯合創始人。

喬布斯被認為是計算機業界的標誌性人物，他經歷了蘋果公司幾十年的起落與興衰，先後領導和推出了iMac、iPod、iPhone、iPad等風靡全球的電子產品，深刻地改變現代通訊、娛樂、生活方式。喬布斯同時也是前皮克斯動畫（Pixar）公司的董事長及行政總裁。

事實上，蓋茨同馬斯克向來有意見不合的地方，最近一次在本周初，蓋茨質疑電動車貨車的言論，被馬斯克回應指他「根本不懂」。

 

 

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