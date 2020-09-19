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亞馬遜旗下自駕車公司Zoox 獲准作無人路面測試

環球政經 20:53 2020/09/19

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亞馬遜 (美: AMZN)旗下的自動駕駛企業Zoox，於周五獲得加州政府批准可於車內沒有後備駕駛者的情況下，在指定的街道上測試2輛自動駕駛汽車。

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加州機動車輛管理局 (DMV) 指，兩輛Zoox自動駕駛汽車將可於路面測試，但只能在Foster City的總部附近所規定的區域內進行測試，並且必須在天氣狀況允許及時速不超過45公里的情況下進行。

現時，加州可以在沒有後備駕駛者的情況下，進行自動駕駛汽車測試的公司，包括Zoox只有4家。其餘是分別是Alphabet Waymo，AutoX和Nuro。

亞馬遜近年積極發展自動駕駛技術，並在6月以13 億美元收購 Zoox。去年初亦參與了自動駕駛汽車初創企業Aurora Innovation的融資。

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撰文 : 趙家盈

經濟 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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