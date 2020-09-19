【疫巿商機】好想去旅行？ 香港訂酒店Staycation 5大貼士

Staycation中文譯作宅渡假，即留在原居地渡假的意思。外國地方大，基於環保少坐飛機及經濟考慮，不少人愛國內遊，例如去鄰省的海灘小屋住上幾天，周末開露營車去郊外過一夜等。

根據搜索引擎Google，疫情期間全球搜尋英文「Staycation」一詞，由５月中至９月中增加了3.6倍。當城巿解封，但又不能外遊，都積聚了旅遊消費力；沒有外來遊客的酒店轉而做本地客生意「救亡」。

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最愛外遊的香港人大半年來被「困」在香港，久經抑壓的旅遊慾望終於爆發，近幾個月在香港掀起一股Staycation熱潮。大批未能外遊的港人，住進本地的酒店，重拾久違了的旅遊感覺。

香港訂酒店Staycation 5大貼士:

１比較價錢：包括酒店官網及旅遊平台，即使兩者會錢一樣，但有時旅遊平台會送餐飲等。

２選有戶外泳池：Staycation 住酒店不似外遊住酒店，會逗留酒店較長時間，若酒店有個戶外泳池，渡假感覺會較強烈。

３餐飲條款仔細讀：價錢包多少餐，是自助餐還是套餐，疫情下很多酒店不安排自助餐的；美祿見過有酒店提供自助餐美食，原來是在房間點選在自助餐可以吃到的美食。

４細閱其他條款：MiniBar是免費、有酒店會提供一程接送到家的服務、亦有酒店會按要求供應宵夜等，沒有細閱條款容易錯過。

５了解取消條款：由於疫情常變，酒店或會改動安排，例如取消開放泳池、自助餐等。最好在入住前一天可免費取消，但太優惠的套票就未必有免費取消。

節錄自第674期《iMoney》Focus封面故事。

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撰文:鄭靜珊