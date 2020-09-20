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【樓市熱話】140萬買全新550呎連租約英國樓　每月收租650鎊 網民憂中伏

股樓投資 12:00 2020/09/20

分享：

移民英國成為近期港人熱話，不少人更身體力行在當地置業，不但扯高當地樓價，更出現假業主、假樓盤等騙案。有網民近日在討論區發帖，表示早前在香港展銷廳，購入一個554呎連租約英國新樓單位，每月租金收入約650英鎊（約6,500港元），現在欲擔心會否中伏。

網民ronXXX表示，前星期去了一個英國樓盤的展銷廳，現場擠滿睇樓的人客，他形容「個場多人到唔使錢咁，仲要張張枱都聽到多謝晒同恭喜哂。」

英國樓價疫市破頂　西北部升幅最勁 詳情請按：【見下頁

結果他亦好衝動，落了2萬港元訂金，買了一個今年年初落成，554呎一房連租約英國樓盤單位，每月可收租金650鎊。他說最近聽過不少中伏個案，希望自己冇中伏，因好少現樓盤是連租，而且可以做到7成按揭。

英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？詳情請按：【見下頁

後來他補充，下星期要準備比10%訂，並找了一個喺當地的朋友去望望，暫時不似有伏。

網民反應：

IPUXXX

唔緊要，最多都係輸兩萬，可能炒股都輸咗

 

二次大戰XXX

英國收租要交稅俾政府，小心唔好逃稅

 

bbqXXX

最重要一樣，收到樓當你贏，到時要真係搵到個真租客先算

 

keyXXX

而呢D盤收到樓，是否可以收到650鎊是未知數。第2個伏位是物業管理費和每月代收租管理費，扣埋這兩個項目,每月收幾錢租？

 

冬眠XXX

點解要隔山買牛，英國地方咁大，個區都未必好租或多人住

 

JesseXXX

英國買樓無問題，問題係做乜要去香港展銷會買？人地唔呃你呃邊個？

 

錦衣XXX

樓主無睇新聞嗎？明年英國樓價預計跌14％

樓價 香港 英國 英鎊 物業管理 移民 收租

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