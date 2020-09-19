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【WeChat禁令】美禁令生效前夕WeChat單日下載量急增　首入前百名

即市財經 15:36 2020/09/19

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美國宣布周日（20日）起禁止境內下載或更新TikTok及WeChat。

美國宣布周日（20日）起禁止境內下載或更新TikTok及騰訊 （00700） 旗下的WeChat，導致美國iPhone用家趕及禁令生效前夕下載WeChat。根據市場調查機構Sensor Tower數據顯示，WeChat周五（18日）的單日下載量飆升，使其當日打進應用程式排行榜首100名內。

Sensor Tower表示，今年WeChat的於美國的下載量通常位列1000至1500名內，周五為WeChat首次打入首500名內。

至於TikTok，據Sensor Tower的數據指，TikTok在iPhone應用商店內位列第四名，今年為止，TikTok未曾跌出首15名。

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編輯：袁諾曦

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