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【疫巿商機】OL兩周大假住5間酒店 Staycation製造旅行感覺

環球政經 16:54 2020/09/19

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香港人有幾鍾意去旅行? 做白領的美祿是典型例子。她每年頭等大事是計劃好明年的旅遊大計，每年必定外遊至少四至五次，遇上三四天的短假期也不會放過，總要飛出去。她指本來計劃好今年要外遊４次，無奈疫情肆虐全球，只有年初去了一次，其餘兩個行程要取消，另有一個是下月去日本看紅葉，已訂好機票和酒店，但估計成行機會微。

不能外遊，但公司大假也得放，六月底時美祿有兩周大假要放，但放大假呆在家實在太掃興，去旅行的心總是蠢蠢欲動，於是她索性為自己製造一個不一樣的旅行，在兩周內住進本地共5間酒店，她直言想製造旅行的感覺。

【疫巿商機】點樣先最抵？ 香港訂酒店Staycation 5大貼士 【下一頁

【疫巿旅遊】全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行【下一頁

美祿的Staycation之旅，在兩周內入住的五間酒店，包括由金鐘政府辦公大樓改建的美利酒店、座落西九ICC(環球貿易廣場)上102至118樓的九龍麗嘉酒店（Ritz-Cralton）、海洋公園萬豪酒店（Marriott）、迪士尼探索家酒店以及位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店。每間待兩日一夜，她笑言也頗「頻撲」：「我住完一間會返一返屋企，執下個行李，一兩天後再出發去另一間住，都幾頻撲，好似係屋企瞓一覺，又出去，都似去旅行。」這個不一樣的酒店假期，竟然為美祿帶來不少驚喜。

 

節錄自第674期《iMoney》Focus封面故事。

 

 

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撰文:鄭靜珊

 

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