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【美股戰報】Snowflake爆升係咪泡沫？　策略師：實力或超甲骨文

股樓投資 15:38 2020/09/19

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BakerAvenue Asset Management首席策略師King Lip表示，睇下近期美國熱爆新股Snowflake，其實力甚至有機會超過其最大競爭對手甲骨文(美：ORCL)。

雲計算公司Snowflake因成為史上最大軟件IPO及受到股神巴菲特的青睞而備受關注，而其股價在首次公開募股中暴漲165%。

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【AAPL】蘋果12日內下跌兩成　市值縮水5000億美元　Tesla則一周內反升近兩成   【下一頁 

Lip分析該股時指，作為Snowflake最大的競爭對手，甲骨文提供「本地」數據倉庫，其中一組服務器為私有，並在企業的物理範圍內進行控制。相反，Snowflake提供「非本地」數據倉庫，或由第三方供應商管理的共享資源組成的模型，並通過最新的加密技術保護數據。從理論上而言，越來越多的客戶正在將其業務從本地遷移到非本地，相信Snowflake有機會明顯受惠。

Snowflake被市場認為其中一隻最具潛力的公司，因其擁多個賣點，包括強勁增長力、雲存儲、數據分析、高價值客戶保留率等。

不過Lip亦有補充指，其唯一的缺點可能是其高估值。但是，如果其增長率持續下去，現有估值則並不高。

Snowflake交易代碼為SNOW，股價在周三IPO首日收盤時上漲111％至253.93美元，近兩日則略有回吐。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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