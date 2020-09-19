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【美國大選】大法官空缺再掀兩黨鬥爭 勢成共和黨囊中物

環球社會熱點 15:19 2020/09/19

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屬自由派的美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，享年87歲。最高法院大法官的更替，向來牽涉民主黨及共和黨兩黨之爭。參議院多數黨領袖麥康奈爾立即表態，指只要總統特朗普提名最高法院法官，參議院就會投票通過任命，意味大法官一職很大機會再次成為共和黨囊中物。

特朗普（Donald Trump）和麥康奈爾（Mitch McConnell）銳意安插保守派大法官，填補RBG的位置。前總統奧巴馬（Barack Obama）及民主黨總統候選人拜登均呼籲，不要急於填補空缺。

美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲【下一頁】

特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後【下一頁】

特朗普的新任命必須獲參議院通過，麥康奈爾明言，他將在大選前通過有關任命。不過，共和黨在參議院僅佔少許優勢，只需7人倒戈，便可以否決任命。若特朗普提名極端保守派的大法官，要參議院通過任命恐怕很困難。

如果以年輕的保守派大法官取代RBG，將從根本上改變法院的意識形態，帶來30年以來的新新法律格局。不包括屬保守派的首席大法官羅伯特（John Roberts），將會有5位保守派大法官，成為法院內的「新大多數」。

美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔【下一頁】

雖然特朗普於2017年及2018年已任命2名保守派大法官，但他們都是取代共和黨前總統提名的法官，已將法院「拉向右」，較為親保守派。若再任命多一名保守派大法官，將會更加右傾。

惟最高法院右傾並非新事，最高法院意識形態傾斜已有50年歷史。自1969年以來，共和黨總統任命14個大法官，佔全部18個大法官的近8成；只是部分人在某些議題採取較溫和態度，甚至是自由派。

美最高法院裁定 特朗普須向紐約檢察官交出財務報告【下一頁】

麥康奈爾指，只要總統特朗普提名最高法院法官，參議院就會投票通過任命。

責任編輯：鄧燕君

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