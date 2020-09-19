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【美科技股】巴克萊：美股估值處2000年科網泡沫時期水平　下調FANMAG股票評級

股樓投資 15:07 2020/09/19

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大行巴克萊(Barclays) 周五指，即使美股最近顯著回調，但美股估值仍處於2000年互聯網泡沫時期的最高水平，部分最大的風險來自近期引領市場反彈的大型科技股身上。

【AAPL】蘋果12日內下跌兩成　市值縮水5000億美元　Tesla則一周內反升近兩成   【下一頁 】

【Tesla】Tesla電池日下周二舉行　市場聚焦3大看點  【下一頁 

巴克萊將幾隻最大型的科技股FANMAG（facebook、亞馬遜、Netflix、微軟、蘋果及Google）的股票評級，下調至與大市持平。分析師認為，受到青睞的大型科技股及整體美股都將出現進一步震蕩。該6隻大型科技股目前均已從9月初的高點下跌約15%。

巴克萊分析師同時表示將2020年底標普500指數的目標點位更新至3100點，目標點位意味標普500指數較當前水平將有近8%跌幅。

不過另外一間大行瑞信就指，科技股仍未到「泡沫」地步。瑞信(Credit Suisse)認為，「泡沫」一詞並不適用於當前的科技行業。

瑞信表示，科技投資在國內生產總值(GDP )中所佔的比例，以及資本支出佔銷售收入的比例，僅略高於正常水平，而營收增長預期也符合趨勢。

由加斯威特(Andrew Garthwaite)領導的倫敦瑞信團隊認為，在泡沫時期，股市市盈率往往會擴大到45至72倍：相比之下，納斯達克指數目前的市盈率為37倍。

 

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撰文 : 周兆邦

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