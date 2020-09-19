【有盈退休】曾智華： YouTube音樂大寶藏

退休，對於習慣擁有權力的男性高官來說，真的是痛苦。因沒權後，沒人俾你「點」，沒人問你意見徵求你准許，更可能，沒有人覺得你存在，面碰面也扮作看不見，懶打招呼。

怎適應呢？最重要，自己另尋「跑綫」、轉跑道，又或，搭建新舞台。這個舞台，一定不要是做生意，因你有「雄心」的話，多數投下重本，做慣高官而沒營商經驗，必「交學費」交到傻。故新舞台，最好是做義工或教書（由大學到工聯會或青年中心的興趣班）。做得好，自然感覺有人需要你，有存在價值。

餘下時間，可以選擇回望過去。

我的最大回望樂趣，一為睇相簿，二為聽及睇經典金曲。兩者皆可帶自己走入時光隧道，重享一幕又一幕生命的愉快片段。

睇相，應該用相簿。坐在按摩椅，慢慢揭，慢慢細味，才可找到入心的感受。這個，與揸部手機「滑啊滑」完全不同。

最近受制於疫情，幾個月沒晚上飯局。起初非常不慣，因晚上8點半已無所事事，點捱到10點覺覺豬呢？

多謝家中的「排骨仔」，教老竇在大電視睇YouTube。一打開呢個「潘多拉盒」，不得了，簡直入咗N個不同的森林。

最令我着迷的，為「音樂森林」，真夢幻，由五十年代到千禧年的金曲，大部分可找到。小弟五十年代出生，一如當年所有「番書仔」，日日趕潮聽英文歌、彈木結他及打Band，故1950至1980（整個成長期）的流行曲，首首入心入肺入腦，不用看歌詞也可一字不漏唱出。

當年的歌手，一個又一個離開人間，亦有不少退出樂壇，電視早早不再有這群昔日巨星重現。起初，我以為全部會就此消失，影像及音符只留腦海。

哈哈哈，原來唔係！感謝YouTube這個平台，讓樂迷及唱片公司可以將珍藏片段上載。

過去3個月，每晚飯後，我會揸杯紅酒微醉下將數千首經典金曲片段排隊重溫，真的是神仙的感覺，快樂到呢……！

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