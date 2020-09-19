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【好書推介】行為大師教你改壞習慣  每天進步1%  一年後進步37倍

環球政經 15:09 2020/09/19

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習慣很難改，有時甚至注大錯，影響一生。要改習慣，尤其壞習慣，原來有學問。美國James Clear一直研究習慣的形成，堪稱為習慣大師，他的作品見於美國各大報章及雜誌，包括《紐約時報》，《時代》和《企業家》以及電視台CBS節目《今日早晨》等，亦到世界各地的大學任教。他的網站jamesclear.com每月瀏覽量數百萬。他創立「習慣學院」（The Habits Academy），幫助學生將興趣養成更好的生活和工作習慣。

James Clear自己正是過來人。他讀中學時在一場棒球賽中出意外，被球棒擊中臉而嚴重受傷工昏迷。治療了好幾個月出院，再不能上球場，只能做旁觀者。但六年後，他竟然在所讀的大學獲最佳運動員，並獲選入美國體育台ESPN全美明星殊榮。背後原因正是他掌握了「原子習慣」去改變自己。

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他這本書《Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones》英文版早於兩年前出版，曾登上Amazon、《紐約時報》《華爾街日報》《今日美國報》《出版人週刊》暢銷書榜。又獲雜誌《Fast Company》評為2018年7本最佳商業書之一、《商業內幕》（Business Insider）網站選為2018年最佳自我成長書。

去年此書被譯成中文版。他形容小習慣為「原子習慣」（Atmoic Habits），無論您的目標是什麼，原子習慣為每天提供一個行之有效的改進框架。書中他教導讀者實用的策略，所謂「改變行為4法則」，讓你養成良好的習慣、打破不良的習慣技巧，以及掌握導致明顯結果的微小行為，帶來複利的效果，只要每天進步1%，一年後帶來37倍的進步，相反每日退步1%，一年後弱化為0。

他指如果你改變不了習慣，那麼問題不是您，而是出在你的系統上。壞習慣一次又一次地重複着，不是因為您不想改變，而是因為你擁有錯誤的改變系統。愈是達到不到目標，就更加難以跳出固有改變系統。書中他會教讀者如何跳出舊有的系統而養成良好習慣而獲得「新生」。

James Clear擅於將復雜概念化成簡單的行為，這些行為可以輕鬆地應用於日常生活和工作。他用了生物學，心理學和神經科學方面的知識去建構他的方法，成為容易理解的指南，令改掉壞習慣成為可能。他並透過成功者包括奧林匹克金牌得主，屢獲殊榮的藝術家，商界領袖，醫生和明星喜劇演員等真實故事去說明。他的方法，可用於希望戒煙、減肥、減壓等事情上。

 

《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》

（Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones）

作者： James Clear

譯者： 蔡世偉

出版社：台灣方智

出版日期：2019/06/01

定價：110港元（實體版）

 

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責任編輯:鄭靜珊

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