【好書推介】大師教你改壞習慣  每天進步1%  一年後進步37倍

習慣很難改,有時甚至注大錯,影響一生。要改習慣,尤其壞習慣,原來有學問。美國James Clear一直研究習慣的形成,堪稱為習慣大師,他的作品見於美國各大報章及雜誌,包括《紐約時報》,《時代》和《企業家》以及電視台CBS節目《今日早晨》等,亦到世界各地的大學任教。他的網站jamesclear.com每月瀏覽量數百萬。他創立「習慣學院」(The Habits Academy),幫助學生將興趣養成更好的生活和工作習慣。

James Clear自己正是過來人。他讀中學時在一場棒球賽中出意外,被球棒擊中臉而嚴重受傷工昏迷。治療了好幾個月出院,再不能上球場,只能做旁觀者。但六年後,他竟然在所讀的大學獲最佳運動員,並獲選入美國體育台ESPN全美明星殊榮。背後原因正是他掌握了「原子習慣」去改變自己。

【好書推介】日本民眾瘋搶透明書 究竟有什麼用途?【下一頁】

【好書推介】新書大爆曾中風入院 特朗普諷刺主角可能是拜登【下一頁】

他這本書《Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones》英文版早於兩年前出版,曾登上Amazon、《紐約時報》《華爾街日報》《今日美國報》《出版人週刊》暢銷書榜。又獲雜誌《Fast Company》評為2018年7本最佳商業書之一、《商業內幕》(Business Insider)網站選為2018年最佳自我成長書。

去年此書被譯成中文版。他形容小習慣為「原子習慣」(Atmoic Habits),無論您的目標是什麼,原子習慣為每天提供一個行之有效的改進框架。書中他教導讀者實用的策略,所謂「改變行為4法則」,讓你養成良好的習慣、打破不良的習慣技巧,以及掌握導致明顯結果的微小行為,帶來複利的效果,只要每天進步1%,一年後帶來37倍的進步,相反每日退步1%,一年後弱化為0。

他指如果你改變不了習慣,那麼問題不是您,而是出在你的系統上。壞習慣一次又一次地重複着,不是因為您不想改變,而是因為你擁有錯誤的改變系統。愈是達到不到目標,就更加難以跳出固有改變系統。書中他會教讀者如何跳出舊有的系統而養成良好習慣而獲得「新生」。

James Clear擅於將復雜概念化成簡單的行為,這些行為可以輕鬆地應用於日常生活和工作。他用了生物學,心理學和神經科學方面的知識去建構他的方法,成為容易理解的指南,令改掉壞習慣成為可能。他並透過成功者包括奧林匹克金牌得主,屢獲殊榮的藝術家,商界領袖,醫生和明星喜劇演員等真實故事去說明。他的方法,可用於希望戒煙、減肥、減壓等事情上。

《原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則》

(Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones)

作者: James Clear

譯者: 蔡世偉

出版社:台灣方智

出版日期:2019/06/01

定價:110港元(實體版)

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:鄭靜珊