【WeChat禁令】美周五宣布禁WeChat　當地單日下載量反急增

▲ 應用分析公司SensorTower指，隨著禁用TikTok及WeChat的消息於18日公布後，當日美國WeChat下載量瞬間激增。（法新社圖片）

美國政府18日以國家安全問題為由，宣布本周日 (20 日) 起禁止當地消費者下載TikTok（抖音海外版）及WeChat（微信），以及禁止美國企業和兩者交易。然而，消息公布後，當地iPhone用戶對WeChat的下載量隨即暴增。

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彭博社引述應用分析公司SensorTower的數據，顯示隨著禁用的消息公布後，當日iPhone用戶的WeChat下載量瞬間激增，使其擠身熱門下載App百大排行榜之中。SensorTower發言人在一封電子郵件中也指出，平常WeChat於美的下載量介乎於1000名至1500名之間，是次卻成為WeChat今年以來首次擠進前500名。反觀， TikTok在iPhone商店中排名不變，當日仍穩居最受歡迎應用程式第4名。

對於美國封鎖WeChat與TikTok，TikTok已發聲明反對美國商務部決定，繼續推進對美行政令的訴訟。騰訊則表示，WeChat一直遵守當地法律法規、數據政策與程序符合全球最嚴格的隱私標準，公司會繼續與美國政府溝通，爭取長期解決方案。

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責任編輯：蘇穎琪