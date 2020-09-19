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【經濟學新詞】Covidnomics「新冠病毒經濟學」研究  全球經濟洗牌  對策成效受質疑

環球政經 15:08 2020/09/19

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疫情改變了世界，半年來全球進入另一種生活模式，出街要戴口罩，保持社交距離，在家工作WFH等等，新經濟急速冒起；另一邊廂，各國政府則用盡一切政策對抗新冠病毒帶來的經濟威脅，包括維持低息甚至負息環境、加大量化寬鬆、美國政府甚至罕有地買公司債等，這些政策將帶來無法估計的經濟影響日，有經濟學家為此研究是次疫情對經濟的種種改變，因而出現一個新詞叫Covidnomics，由Covid19及Economics合併而成，有人將這個詞譯為新冠病毒經濟學。

其中研究者包括曾任國際貨幣基金會高級政策顧問、美國加洲大學經濟教授Barry Eichengreen。他指不少分析認為央行注入大量流動性就能讓全球恢復運轉，就像2008年時的金融風暴，但他認為問題並非流動性短缺，而是供應鍊中斷及恐懼蔓延。

【新冠病毒經濟學】疫情帶來不明朗因素 聯儲局年底前為銀行作二輪壓力測試【下一頁

【新冠病毒經濟學】聯儲局維持低利率至2023年 滙豐續尋底恒指中午跌近400點【下一頁

現時生產突然停頓，消費者不願去消費，遊客不願坐上飛機，又或者如何減免稅項，大家不消費、不生產，是基於安全考慮，即使央行注入龐大金額或任何貨幣政策，並不能讓遊客主即訂機票外遊、消費者馬上去消費或工廠即刻復工。如此不管財政或貨幣政策，沒法指望能對經濟帶來多少刺激。

他又質疑各國政府只是照搬教科書的應對方法出來，效用實在有限，當前經濟能否恢復將完全取決於公共衛生當局的行動，重點是放在檢測、遏制及處理疫情，這需要投入大量財政資源及有效的行政能力，而恢復公眾信心則需要在感染及死亡人數報告保持透明及準確，這些工作有依靠公共衛生部門似中央銀行一樣，獨立自治運作，不受政治壓力干擾。

 

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責任編輯:鄭靜珊

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