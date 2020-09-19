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【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵

環球政經 13:59 2020/09/19

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政府今日（9月19日）展開政務主任(AO)、二級行政主任(EO II)、二級助理貿易主任(ATO II)及二級運輸主任(TO II)的招聘。AO起薪點為每月55995元，EO II起薪點為每月31750元，應屆畢業生亦可投考，AO招聘目標人數45個，EO II則有180個，相信應徵者將要「爭崩頭」。

申請日期由9月19日至10月9日香港時間下午5時，所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考，而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請。

職位 招聘目標人數 薪酬
政務主任 (AO) 45 每月55995元
二級行政主任 (EO II) 180 每月31750元
二級助理貿易主任 (ATO II) 4 每月30235元
二級運輸主任 (TO II) 15 每月30235元

各職位的具體入職要求可瀏覽公務員事務局網頁，政務主任的招聘詳情亦可瀏覽專題網站。申請人可透過公務員事務局的網上申請系統直接遞交申請。

所有申請上述職位的人士，必須具備以下成績：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績；及

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績。

此外，基本法測試（學位／專業程度職系）的成績是評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。

申請人若未擁有所需綜合招聘考試的成績或同等成績，但已報考擬於10月10日及17日在香港，或暫定於12月5日在7個香港以外城市（即北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）舉行的綜合招聘考試及基本法測試，也可提交申請，但其申請只會於申請人取得所需的綜合招聘考試成績後方獲處理。

聯合招聘考試暫定12月5日舉行

具備所需綜合招聘考試成績或同等成績的合資格申請人，會獲安排參加暫定於12月5日舉行的政務主任／行政主任／貿易主任／運輸主任聯合招聘考試。

在香港以外地區居住或就讀的申請人可於同日參加在上述7個香港以外城市舉行的聯合招聘考試。在香港境外舉行的考試會按有關城市就2019冠狀病毒病疫情所實施的法規和措施而進行，並可能因應疫情而延期或取消。有關考試的最新安排會在公務員事務局網頁內公布。
 
 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

政府工 公務員事務局 畢業 就業 學士 大學

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