【疫市營商】Facebook推商務套件　助企業更有效管理平台銷售業務

▲ Facebook推出Facebook 商務套件，企業可透過全新介面，省時地管理於 Facebook及旗下應用程式上的專頁或資料，向用戶提供最新資訊。（ Facebook 提供圖片）

在疫情影響下，光顧店鋪和餐廳的顧客有所減少，小型企業需要在網上尋求新方法來銷售產品及接觸顧客。 繼推出如 Facebook Shops 等功能後， Facebook日前再加推商務套件，以支援小型企業於平台上更快及更輕鬆地管理業務。

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企業現可透過全新介面，省時地管理於Facebook及旗下應用程式上的專頁或資料，向用戶提供最新資訊。企業亦能於 Facebook 和 Instagram 上同時發布帖文、以及於同一地方管理和接收訊息、通知和警示。同時，更可從 Facebook 和 Instagram 的洞察報告中，了解甚麼策略有成效、如何有效地接觸顧客及引起共鳴。

▲ 企業可從Facebook Instagram的洞察報告中，了解甚麼策略有成效、如何有效地接觸顧客及引起共鳴。（ Facebook 提供圖片）

即日起， Facebook 商務套件將開放予全球所有小型企業使用，並將在明年擴展至大型企業。Facebook長遠遠目標是讓所有使用 Facebook 、 Messenger 、 Instagram 和 WhatsApp 的企業以此為主介面。

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責任編輯：蘇穎琪