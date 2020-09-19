美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲

著名的美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）因胰腺癌併發症病逝，享年87歲。RBG一生抵抗根深蒂固的性別歧視，任職大法官近30年間，主張性別平等，成為美國左翼眼中的英雄、女中豪傑。法院表示，RBG在當地時間周五，於華盛頓的家中去世。RBG早前癌症復發，需接受化療。

RBG出身於紐約市布魯克林區（Brooklyn）的藍領家庭，在多以男性主導的法律界，克服種種困難，於1993年獲屬民主黨的前總統克林頓（Bill Clinton）任命為大法官，成為美國史上第二位女性大法官。

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路透社形容，身高僅155厘米的RGB身形嬌小，但精力充沛，為最高法院內的自由派領軍人物。任職大法官27年間，她積極為女權發聲。她進入最高法院前，曾打贏很多與性別歧視有關的重大官司。

最高法院大法官的更替，牽涉民主黨及共和黨兩黨之爭。RBG病逝後，參議院多數黨領袖麥康奈爾立即表態，指只要總統特朗普提名最高法院法官，參議院就會投票通過任命，意味大法官一職很大機會成成共和黨囊中物。

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責任編輯：鄧燕君