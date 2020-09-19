恒生保險延伸遙距投保至全綫人壽保險產品

▲ 恒生銀行宣布，客戶 可透過視像會議購買恒生保險全綫人壽保險產品。

恒生銀行 （00011） 宣布，由9月18日起，客戶

可透過視像會議購買恒生保險全綫人壽保險產品。恒生指，因應2019 冠狀病毒病疫情，在實施社交距離措施的情況下，利用視像會議投保更方便。

因應客戶對線上銷售渠道安全及可靠性的重視，恒生指，該遙距投保渠道採用了各種高規格數據安全措施，亦在保險業監管局批准的保險科技沙盒下運作。

此科技沙盒旨在讓獲授權的保險公司以先導形式試行應用創新保險科技，在現有的監管要求上提供彈性安排，促進香港保險業的科技發展。

恒生保險行政總裁林禧彥稱，今年初首推的遙距投保方式受客戶歡迎，故遙距投保渠道延伸至覆蓋恒生保險的全線壽險產品，新渠道可為客戶提供一項方便和安全的選擇，與團隊以視像會議商討人壽保障的需要。

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編輯：袁諾曦