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【歐洲第二波疫情】英法新症再創新高 法財長也確診

環球社會熱點 12:47 2020/09/19

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【歐洲第二波疫情】英法新症再創新高 法財長也確診

歐洲多國正處於第二波疫情，英國和法國疫情惡化，單日確診再創新高。法國新增超過1.3萬人確診新冠肺炎，死亡人數創4個月以來的新高。財長勒麥爾（Bruno Le Maire）也染疫，但未見任何病徵，會在家中隔離檢疫。里昂、馬賽、尼斯等數個城市擬收緊防疫限制。

勒麥爾在Twitter發聲明表示，他對病毒檢測呈陽性反應，將在家居隔離7日，繼續履行職務。

曾與染疫的環法賽事總監接觸的法國總理卡斯泰（Jean Castex），檢測後確認未有確診。

法國確診創新高 免費檢測排長龍【下一頁】

世衛警告歐洲疫情嚴峻 1周增逾30萬宗【下一頁】

法國多個大城市，如里昂、尼斯和馬賽，確診人數近日急升。法國定出每10萬居民中，有50個確診病例，即為疫情警戒等級。里昂和尼斯的染疫人數分別是警戒等級的4倍和3倍。

傳染病專家指出，疫情反彈得很快，確診較解封後急增6倍，主因政府太快放寬防疫限制。在馬賽，當局稱，如果疫情仍然嚴重，會下令酒吧停業和禁止公眾聚會；當地政府日前已禁止在公園或海灘上舉行超過10人的聚會，並將大型活動人數限制在1000人以內。

英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離【下一頁】

馬賽淪法國重災區 須增重症病床【下一頁】

另外，西班牙首都馬德里部分地區下周一起（21日）再次實施封鎖，影響逾85萬人。當地居民只能出門上班、上學或求醫，須遵守6人限聚令，公園和商業機構暫停對外開放。馬德里的感染率是全國平均水平的逾2倍。

英國單日再多4300多人確診，為自5月8日以來最多。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，該國正處於第二波疫情，不排除再鎖國，但他表明不希望實施第二輪封鎖。

86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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