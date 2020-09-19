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傳歐央行官員指延長停派息要求弊多於利　明年初或允許銀行恢復派息

即市財經 12:41 2020/09/19

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傳數名歐洲央行官員表示，延長銀行禁止派發股息的限期弊多於利，歐洲央行或明年初取消銀行停派股息的要求。

歐洲央行早前指將在12月重新審視股息提議，市場憧憬區內的銀行有望明年恢復派息。外電引述消息人士指，數名歐洲央行官員表示，延長銀行禁止派發股息的限期弊多於利，歐洲央行或明年初取消銀行停派股息的要求。

消息指，歐洲央行對取消銀行停派息的要求將取決於經濟數據、貸款表現，以及銀行是否預留夠的資本彌補明年或惡化的信貸損失。

消息又指，歐洲央行官員未來數月正預準為此討論，雖然有部份成員仍希望可為銀行體系保留最大的資本，但整個氣氛正逐漸轉向重新派息。

歐洲央行今年初帶頭要求銀行停派股息，當時獲得監管機構一致批准。不過，當停派息要求延長至今年底，加上德國允較少型銀行在第四季派息時，該共識就開始破裂。

相關文章：【歐央行議息】歐洲央行維持利率、買債計劃不變 上修GDP預測（第二版）

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編輯：袁諾曦

經濟 派息 歐洲 歐洲央行

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