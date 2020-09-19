  • 27°C
香港時間 : 2020919日 (六) 15:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【AAPL】蘋果12日內下跌兩成　市值縮水5000億美元　Tesla則一周內反升近兩成

股樓投資 14:36 2020/09/19

分享：

蘋果公司（美：AAPL）昨晚股價再下跌逾3%。而蘋果從9月2日的最高位137.98美元，短短12個交易日就從歷史最高位至昨日下跌22.6%，損失了約5360億美元的市值，陷入坊間所指的「技術性熊市」。

【Tesla】Tesla電池日下周二舉行　市場聚焦3大看點  【下一頁 

不過市場繼續有分析師睇好其前景。Loup Venture的Gene Munster表示，公司擁有一些世界上最好的產品，相信公司將擺脫短期下跌趨勢。

蘋果公司之前宣布股份1：4，拆股後股價在8月份大幅飆升，成為首家市值突破2萬億美元的美國公司。

而另一邊廂，另一隻同樣經歷拆股，亦為市場熱炒的股份Tesla（美：TSLA），月初拆股後曾低見329.88美元。不過現時已回升至423.43美元，低位累升28%，近一周亦反彈18.6%。

 

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

上一篇文章

【利財筆記】林本利：確診數字 主宰地產股股價

下一篇文章

【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行
全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?
【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘