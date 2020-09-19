【AAPL】蘋果12日內下跌兩成　市值縮水5000億美元　Tesla則一周內反升近兩成

蘋果公司（美：AAPL）昨晚股價再下跌逾3%。而蘋果從9月2日的最高位137.98美元，短短12個交易日就從歷史最高位至昨日下跌22.6%，損失了約5360億美元的市值，陷入坊間所指的「技術性熊市」。

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不過市場繼續有分析師睇好其前景。Loup Venture的Gene Munster表示，公司擁有一些世界上最好的產品，相信公司將擺脫短期下跌趨勢。

蘋果公司之前宣布股份1：4，拆股後股價在8月份大幅飆升，成為首家市值突破2萬億美元的美國公司。

而另一邊廂，另一隻同樣經歷拆股，亦為市場熱炒的股份Tesla（美：TSLA），月初拆股後曾低見329.88美元。不過現時已回升至423.43美元，低位累升28%，近一周亦反彈18.6%。

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