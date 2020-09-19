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【新冠疫苗】特朗普稱明年4月供所有國民接種 專家撥冷水

環球社會熱點 11:28 2020/09/19

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美國總統特朗普相信，美國可在今年年底生產1億劑新冠肺炎疫苗，料明年4月生產出足夠數量，供所有美國人接種。他稱，在最後試驗階段中，有3款疫苗取得「歷史性進展」，「每個月將有數億劑可用」。惟專家早已指出，特朗普的「時間表」不太可能實現。

特朗普（Donald Trump）視疫苗為11月3日總統大選的籌碼，更多次被指向監管機構施壓，要求當局在大選左右批出疫苗許可。他在周五（18日）的疫情簡報會上揚言，會以閃電般的速度推出疫苗，認為當局分發速度比大部分人想像中快。

口罩比疫苗有用？ 特朗普指疾控中心主管講錯【下一頁】

牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關【下一頁】

最新加入白宮抗疫小組任專家顧問的阿特拉斯（Scott Atlas）亦為特朗普站台，稱「到了4月，每個想接種疫苗的美國人，都有疫苗打」。

不過，美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）周三（16日）在國會作證時表示，可以優先分發予前線醫護人員或弱勢社群的疫苗非常有限，預計11月或12月才開始分發。他認為，可能要到明年第2季末或第3季，才可供應安全、有效的疫苗予國民。

輝瑞疫苗測試者現輕度副作用 頭痛發高燒【下一頁】

英國專家警告 明年冬季才能正式接種【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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