阿里巴巴遊戲業務升格獨立事業群　憑一隻手遊扭轉局勢 挑戰騰訊一哥地位？

據內地媒體報道，阿里巴巴（09988）的遊戲業務所屬的互動娛樂事業部（靈犀互娛），將整體升級成為獨立事業群，與阿里大文娛平行。此外，阿里雲遊戲平台「PaaS1.0」正式登場，力爭5G時代的遊戲市場。

報道指，目前的遊戲自研業務負責人詹鐘暉職務也將向上調整，高德集團董事長俞永福即將代表集團分管阿里的遊戲業務。而俞永福代表集團分管靈犀互娛事業群，此次升級是為了進一步的創新和發展。

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阿里巴巴前主席馬雲於2008年在一場電子商務專題匯報會上，公開表示「餓死也不做遊戲」，但其後張勇接捧阿里巴巴主席後剛好一年，阿里便將遊戲業務升級。由此可見阿里兩代舵手在集團發展策略上，有着不同的意見。

去年阿里巴巴推出《三國志・戰略版》，開始改變手遊市場的生態。《三國志・戰略版》來自里巴巴旗下靈犀互娛。數據顯示，今年上半年，它是全球收入最高的三國策略手游，更勝網易（09999）的《夢幻西遊》。

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截至今年8月，《三國志 · 戰略版》月流水在6億元人民幣左右，成為國內月流水第三高的遊戲。游戲上線至今，穩居iOS中國手游月度收入TOP3的位置，同時也位列上半年iOS吸金TOP3，排在它前面的正是騰訊（00700）的《王者榮耀》及《和平精英》。

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此外，在周四（17日）舉行的雲棲大會上，阿里巴巴雲游戲平台PaaS1.0正式亮相。集團副總裁莊卓然表示，雲游戲將成為5G時代個⼈消費的主要場景。

「PaaS1.0要做的事情，就是為行業伙伴搭台，並深耕面向雲游戲的基礎設施、底層系統軟件技術和應⽤場景技術，整合阿⾥巴巴電商、⾦融、服務、內容等互聯⽹應用，對接到雲游戲這個新的數字消費場景中來。」據介紹，阿里巴巴雲游戲「PaaS 1.0」平台是面向游戲開發者、發行渠道、游戲引擎、終端、運營商等合作伙伴打造的PaaS (平台即服務，Platform-as-a-Service))平台，並以「高覆蓋、高穩定、高性能」、「接入門檻低、啟動成本低、使用成本低」等「三高三低」的技術和生態優勢，結合多項優惠措施，幫助伙伴更快、更低成本地開展雲游戲業務。

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記者：李兆明