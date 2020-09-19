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【港股追蹤】資金向北走　吼實龍頭內險股

股樓投資 04:21 2020/09/19

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港股近日走勢牛皮，周五（18日）全日成交金額雖然逾1,440億元，惟指數僅升0.5%，仍未收復多條重要平均綫，但仍有值得留意的地方。上證指數周五升超過2%，當日透過互聯互通北向流入深股及滬股的資金，超過120億元人民幣，為8月至今的新高。

當中有一隻股份在港股通（滬）及港股通（深），分別錄得5億元及3.6億元，合共8.6億元的淨流入，所指的便是中國平安（02318）。股份周五成交金額顯著增加，達43.8億元，當中滬深兩地的成交金額達9.6億元，佔股份當日逾20%成交。

【港股分析】恒指季度小結 指數新貴領導群雄，詳情請按見下頁

其實不單上平保，其他內險股周五亦出現凌厲升勢，當中新華保險（01336）升超過7%，中國太平（00966）也升逾6%；另一內險龍頭中人壽（02628）也有4.5%升幅，反而平保雖然錄得大量淨流入，當日股價雖然升2.4%，收報83.7元，跑輸部分同業。

為何平保和其他內險股會在此時間深受北水歡迎？因為內險股一部分的盈利來自投資收益，而企業主要投入在股市及固定收益類資產，所以每當A股造好，市場均憧憬內險股投資收益會有所提升，帶動盈利上升。

現時兩大龍頭內險股各有好處及風險，中人壽上半年保費收入在疫情下仍錄得雙位數升幅，投資收益率也明顯跑贏另一龍頭中國平安，股價第三季至今升近19%，充分反映業績優勝之處，惟要留意股價累積一定升幅後，追入的風險或上升。

至於中國平安的中期業績跑輸中人壽是不爭事實，幸好公司的業務夠多元化，可以分散風險，加上股份仍有不少分拆概念，值得憧憬。股價下半年至今升幅不足10%，仍有機會追落後。

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記者：葉志偉

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