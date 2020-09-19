【美股收市】納指標指挫逾1% 特：TikTok交易可能快達協議

美國消費者信心指數初值勝預期，但騰訊 （00700） 投資美國遊戲廠傳遭國安審查，同時，美國周日起禁下載WeChat和TikTok，WeChat用戶要求禁制商務部禁令，遭美法官拒絕。市場憂慮中美科技戰升溫， 大型科技股出現拋售，拖累美股四期結算日反覆下挫。

道指午後跌幅一度擴至超過400點，收報27657點，跌244點或0.88%；標指收報3319點，跌37點或1.12%；納指收報10793點，跌116點或1.07%。標指和納指均連跌3日。亞馬遜收挫1.79%；蘋果公司急挫3.17%。

市場聚焦TikTok出售美國業務的交易進程，美國總統特朗普表示，有關交易可能很快會達成協議，美國有很好的公司正洽談交易 ; 但特朗普強調，有關協議需要取得絕對安全，不會破壞美國的安全。

特朗普已設定11月12日為TikTok解決方案最後期限，若沒達成協議，美國TikTok將在11月12日全面關閉。

另外，騰訊表示，為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間公司與美國政府進行多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。騰訊表示，會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

周五為俗稱「四巫日」的美股四期結算，即指數期貨、指數期權、個股期貨及個股期權均於同日結算，市況一向較為波動。

焦點新股、遊戲引擎開發商Unity（美：U）周五首掛，收市漲31%。Unity主要競爭對手為騰訊（00700）投資的Epic Games所研發的虛幻引擎（Unreal Engine）。

外媒消息稱，Tesla（美：TSLA）可能下周「電池日」推出一款容量更大的鋰電池，Tesla股價升4.4%。

美滙指數則窄幅上落，金價周五向好，紐約12月期金收報1962.1美元，升0.6% ; 全周累升約0.7%。

油價個別發展，紐約10月期油收報41.11美元，升0.34%，全周累升逾1成，創6月以來最大單周升幅；布蘭特11月期油收報43.15美元，跌0.35%。

責任編輯：柯志宏