【疫情焦點】世衛警告全球疫情未減退 每周新增5萬人不治

世界衞生組織(WHO)突發衞生事件項目負責人瑞安(Mike Ryan)表示，新冠肺炎疫情未有減退，每周仍導致5萬人死亡，這是世衞不願見到的情況。

瑞安相信，全球仍未有迹象擺脫疫情威脅，部分國家的病毒感染趨勢令人憂慮，北半球一些國家的患者入住醫院或深切治療室人數上升。

他認為，隨着冬季來臨，民眾留在室內的時間較長，可能帶來更大的危險，因此各國政府宜做更多工作，確保學校重開不致於引發大規模感染，並確保高危人士的安全。

另方面，法國衞生部門公布，新增確診人數超過1.32萬，創下單日紀錄新高。外界關注，法國再度實施全國封鎖的可能性增加。

法國一周內已第二次錄得單日新增確診逾1萬人。衞生官員指出，民眾沒有遵守社交距離限制，仍然外出旅遊，令到疫情擴散。

在法國，新病例的7天移動平均值，由一天前的8,791宗升至周五的9,335宗，已連續一個月持續攀升，達到疫情爆發以來的最高。

德國的新增病例，周五超過2,000宗，是4月下旬以來的最高水平；葡萄牙周四報告了五個月以來最多新感染病例，達770宗；至於西班牙病例的上升速度較前一天有所放緩，但仍超過4,500宗。

西班牙首都馬德里自治區政府周五表示，將在下周測試100萬人口，大約每7位居民，有一位進行病毒測試，以阻止病例激增。

責任編輯：李勝君

▲ 法國疫情嚴峻，一周內已第二次錄得單日新增確診逾1萬人。（法新社資料圖片）