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【港股分析】恒指季度小結 指數新貴領導群雄

股樓投資 03:25 2020/09/19

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今年第三季接近尾聲，雖然7月初大市迎來一輪大成交抽升，但升至26700點附近無以為繼，出現顯著調整。以升幅計，恒指截至周五（18日），整個季度僅升0.1%，幾乎是毫無寸進。不過在指數成分股中，仍有超過10隻股份錄得雙位數升幅，當中3隻本月才納入恒指的成分股，均打入季度最好表現10強。

綜觀今季至今表現最好的10隻股份中（見下表），均非以往成交活躍的重磅股，取而代之的是一眾新經濟股及內需股，反映市場資金流向，投資者可以此作參考。3隻上周一（7日）正式納入恒指成分股的股份，以小米集團（01810）表現最好，季內升超過70%，藥明生物（02269）亦升逾34%，阿里巴巴（09988）也有近29%升幅，遠拋離另一隻重磅科技股騰訊控股（00700）

【港股追蹤】寄望行業有新政策 體育用品股造好，詳情請按見下頁

撇除3隻恒指新貴，上半年業績優異的申洲國際（02313）成為原有藍籌股中表現最佳，升38.5%；中期業績同樣優異的中聯通（00762）及創科（00669）均升逾30%。受新能源汽車下鄉政策利好的吉利汽車（00175）7月至今亦錄得31%升幅，投資者不妨繼續跟進這類強勢股份。

股份 第三季至今變幅（%）
小米集團（01810） 71.7
申洲國際（02313） 38.5
中國聯通（00762） 36.8
藥明生物（02269） 34.8
創科實業（00669） 31.9
吉利汽車（00175） 31
阿里巴巴（09988） 28.6
華潤置地（01109） 22.8
中國人壽（02628） 19
蒙牛乳業（02319） 18.8
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記者：葉志偉

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小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 申洲國際（02313） 藥明生物（02269） 騰訊控股（00700） 吉利汽車（00175） 香港股票

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