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TikTok邀競爭對手Facebook 支持反對特朗普禁令

即市財經 02:56 2020/09/19

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彭博社報道，TikTok正邀請其競爭對手Facebook支持其通過法律途徑，挑戰美國總統特朗普的禁令。

Facebook旗下相片共享應用Instagram負責人Adam Mosseri周五在Twitter發文指，美國商務部早前宣布的TikTok禁令，「對Instagram、Facebook和更廣泛的互聯網來說，將是相當惡劣。」

TikTok臨時首席執行官Vanessa Pappas回覆Mosseri推文，邀請Instagram加入與白宮的法律鬥爭。她寫道：「我們邀請Facebook和Instagram公開參與我們的挑戰，並支持我們的訴訟。」「此刻，我們應暫時放下競爭，專注於核心原則，如言論自由和正當法律程序。」

Facebook發言人拒絕對Pappas的言論置評。

Facebook首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）最近表示，他感覺TikTok禁令將為科技行業樹立一個「壞的長期先例」。

中國境內禁用Facebook，朱克伯格擔心美國的TikTok禁令，可能會為其他國家也禁止Facebook的應用程式或服務打開大門。

但是，朱克伯格也呼籲美國政府對中國採取更強硬的立場，警告分拆Facebook等美國科企，可能為中國競爭對手取而代之鋪平道路。
 

政治 中美關係 科技行業 特朗普 朱克伯格 Instagram 抖音 Twitter Facebook 白宮

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