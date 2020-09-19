【新冠疫情】世衞指部分歐洲國家確診住院急增 情況令人憂慮

世衞表示，包括英國等部分歐洲國家，感染新冠病毒住院案例急劇增加，是秋冬流感季節臨近北半球之前的，令人擔憂的趨勢。

世衞流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）接受美國有線電視新聞網CNN訪問時表示，英國的住院人數每八天翻一番，法國部分地區報告說他們的深切治療部達到飽和。

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）數據，按7天平均計算，英國平均每日新增逾3300宗確診，相對7月時每日平均新增約350宗呈現穩步上升，路透社上周五報道指，約翰遜政府正考慮是否再實施全國性封鎖措施。

法國周四新增近10,400宗確診，是當地迄今最高每日病例數，並且超過春季的高峰。隨着經濟的重新開放，衛生官員報告稱15歲至44歲之間的感染人數正在增加。

她指，情況令人憂慮，因為在流感季節到來之時，會開始看到其他病毒如呼吸道病毒在傳播，這將很難把新冠病毒和其他呼吸道病原體區分開來，而且一旦病房擠滿新冠肺炎患者，衞生保健系統應對其他呼吸道疾病將非常困難。

責任編輯：李勝君