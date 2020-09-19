【券商股異動】中證監叫停券商月度數據披露 所為何事？

中資金融股周五（18日）帶漲大市，內地券商股表現亦相當亮眼。中證監昨亦正式表示，取消券商月度經營數據的披露要求。不過，中證監的宣布，是在媒體報道券商停止公布8月營運數據之後。因此，當局不尋常的舉動亦引起了市場的猜疑。

中證監稱，有關決定是為了「減輕上市證券公司負擔」，實現上市證券公司信息披露分類的頻率和內容，與包括銀行等在內的上市公司保持一致，精簡了行政審批事項，更新了信息披露的要求。

事實上，早於本周初，已有消息指當局悄然叫停券商披露的月度數據。因為按照慣例，多數內地券商會在上半個月披露月度的營運數據。但9月已過了一半，卻未見任何一家券商公布資料，其後內地傳媒報道稱，券商是收到指令才停止公布數據。

事實上，內地券商之所以每月均會披露數據，是源於中證監2010年6月發布的《關於修改〈關於加強上市證券公司監管的規定〉的決定》。其中規定，上市證券公司在向監管部門報送綜合監管報表的同時，應當以臨時公告的形式在交易所網站公開披露公司月度經營情況主要財務信息，包括當期營業收入、當期淨利潤、期末淨資產等數據，以及公司認為應當披露的其他財務信息。

8月券商業績行業收入大跌

中證監以「減輕上市證券公司負擔」為由，解釋今次政策改動，但似乎欠缺足夠說服力。

雖然中資券商取消了個別公布的月度數據，但中國證券業協會（中證協）卻同時公布了整體券商行業營運表現。中證協數據顯示，證券業當月實現營業374.90億元（人民幣，下同），按月下滑42.46%；實現淨利潤 140.56億元，按月下跌52.77%。

若單從數據來看，中證監的政策舉動剛好與券商收入大跌的時間點符合，而且未有事先張聲，反而是媒體揭發後才公開宣布。而更巧合的是，周五中證監正式宣布改動、中證協公布券商8月數據後，中資金融股全綫揚升，券商股亦大漲。

科創板改革利好投行業務

要留意的是，券商收入雖按月大減，但7月份「A股牛市」言論甚囂塵上，令當時日成交額大增，券商佣金收入亦水漲船高。因此，8月份成交減少，券商業績倒退其實也在意料之中，但相比去年同期仍有所改善。

另方面，隨着內地科創板改革，新股湧現有利於投行業務佔比較重的券商，比如即將上市的螞蟻集團，料能夠為參與承銷的券商提供動輒十億的佣金收入。

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編輯︰侯景成