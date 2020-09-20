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【新盤熱賣】買家餓盤逾月終有全新盤開售 Wetland3期及藝里坊 ‧2號首批齊沽逾9成

股樓投資 09:02 2020/09/20

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疫情持續放緩，港府也於日前進一步放寬限團聚令，發展商隨即推售新盤。兩大全新盤：新地（00016）旗下天水圍盤Wetland Seasons Park第3期及恒基（00012）旗下西營盤單幢新盤藝里坊‧2號極速開價，並於昨天（周六，19日）開售，兩盤銷情也十分理想，銷售率分別達93%及95%以上。

【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市，了解按【下一頁

天水圍Wetland Seasons Park第3期於周六開賣首輪133伙，截至晚上7時，市傳該盤累沽127伙，銷售率達95%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，以美聯客戶作統計，Wetland Seasons Park 3期用家佔約七成，其餘為投資者。布少明指，由於項目入場門檻較低，吸引年輕客人入市，佔用家比例約七成。預計項目落成後，呎租可逾33元水平，回報率3厘。該行有A組客人斥逾千萬元，購入高層3房套單位，據悉買家為外區家庭客，是次買入單位自住。

Wetland Seasons Park 3期首輪銷售銷情理想，圖為新地代理總經理胡致遠

【上車客增】怕樓市將出現報復式上升?上車客睇樓1日速購映灣園，了解按【下一頁

西營盤單幢新盤藝里坊‧2號也於周六開賣首輪80伙，包括72伙1房戶及8伙開放式單位，實用面積214至287平方呎，折實樓價562.8萬至893.1萬元，折實呎價由25,749 至31,118元。恒基指，市場反應熾熱，於周六共售出74伙，佔可發售單位約93%。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，首輪共沽出74伙，包括7伙開放式及67伙1房戶，套現逾5.2億元。他補充指，項目客源以本地年輕買家為主，當中亦不乏投資客，並有外籍人士入市。另外，港島買家佔45%，九龍及新界買家分別佔25%及30%。韓家輝先生指出，項目獲市場追捧，反映市場對市區中小型單位需求殷切，將會在短期內加推應市。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝（左）表示，對項目銷情非常滿意，首輪共沽出74伙，

【新盤大戰】兩大全新盤周六齊賣樓   藝里坊‧2號推港姐冠軍謝嘉怡宣傳片搶焦點（有片睇），了解按【下一頁

綜合市場資訊，其餘新盤餘貨於周六錄得約33宗成交，其中中國恒大（03333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣2期錄得8宗成交；中國海外（00688）旗下大埔天鑽沽出4伙，至於新地旗下南昌站匯璽及屯門御海灣2期也各錄得兩宗成交。而由萬科香港發展的西營盤15 Western Street，也於周六錄得1宗開放式單位成交，為3樓D單位，實用面積213平方呎，成交價為622.2萬元，呎價為29,211元。若再計入Wetland Seasons Park第3期及藝里坊‧2號售出的201伙，一手市場於周六共售約234伙。


過去一個多月，一手市場未有全新項目推出，對上一次市場有全新項目推出，是7月底8月初時，新地屯門御海灣及香港小輪（00050）及帝國集團的青山公路帝御．金灣同步推出，當時兩盤銷情也十分理想。市場餓盤近兩個月，是次再有全新盤推出，加上發展商開價不進取，銷情理想也是意料中事。

 

 

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記者：陳詠妍

藝里坊‧2號 Wetland Seasons Park第3期 一手市場 發展商 疫情
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