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【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市

股樓投資 02:57 2020/09/19

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本港新冠肺炎疫情持續逾大半年，不少看不清樓市前景的業主先行沽貨止賺離場。其中一名業主於數個月因擔心疫情打擊樓市，因此沽出物業，但沽貨數個月後又再次入市，有何原因?

【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?，了解按【下一頁


中原分區營業經理陳旭明表示，市況向好，買家積極入市，二手交投步伐加快，其中東環本月累錄12宗成交，交投量不俗。其中3A座高層9室，實用面積572平方呎，3房間隔，剛以705萬元成交，折合平均實用呎價12,325元。

【上車客增】怕樓市將出現報復式上升?上車客睇樓1日速購映灣園，了解按【下一頁


陳旭明指，上述單位買家原本擔心疫情打擊樓市，令樓價大跌，數月前沽出外區物業，先止賺套現，再於東涌區租樓，但期間見樓市靠穩，近日疫情改善，成交重拾活躍，認為低息環境下有利置業，供平過租，所以迅速再入市做業主。陳旭明指，原業主於2015年以658萬元一手買入單位，因換樓而賣樓，叫價750萬元，減價45萬元沽出，持貨5年，帳面獲利47萬元或7%。

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業，了解按【下一頁


上述東環3房單位成交價為705萬元，參考地產代產網上放盤的數據，跟上述單位實用面積相若、同樣位於高層的3房單位，現時叫價約750萬元水平，可見上述成交單位也算筍盤。以上樓價水平是否「供平過租」，先假設買家購入單位，若承造5成按揭、供款年期為25年，按息約2.5厘，每月供款約15,814元；而目前東環三房單位的租金約1.8萬元水平，可見該單位亦算是「供平過租」，難怪吸引買家再度入市。
 

 

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記者：陳詠妍

放盤 疫情 沽出 買入 東環 新冠肺炎
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