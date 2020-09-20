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【房屋新趨勢】只需24個鐘! 科技公司用3D技術打造屋仔 350呎單位唔使90萬 (有片睇）

股樓投資 11:00 2020/09/20

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近年3D打印技術不斷在進化，3D列印技術可以運用在越來越多的領域，完全超乎你想像，就連房子也能在工廠印出來。一家位於美國加州的建築科技公司Mighty Buildings，利用3D列印的技術打造出預製房屋，先在工廠將房屋「印出來」，再由貨車將房屋送到客戶家安裝，一間約350平方呎的房屋，不足24小時就能「起貨」。

怎樣將房屋用3D技術「列印」出來?可看看以下片段：（影片由Mighty Buildings授權iMoney轉載）


一般建築公司使用混凝土建屋，而Mighty Buildings利用3D建屋技術生產的房屋，是使用一種名為Light Stone Material的熱凝固合成物「輕質石材」來生產，該複合材料可以在紫外線下凝固，比混凝土更堅固；當這物料用於外牆時，面板能夠耐火防水。

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公司使用達20尺高、由電腦控制的3D打印機，用短短24小時的時間，就生產出一間預製房屋，然後用卡車運到客人的住址，再用一台巨大的起重機，將房屋安裝在地皮上。Mighty Buildings指，由於該公司大量使用自動化技術，大大減少在現場的施工時間，也降低人力和製作成本，以及提高生產效率，其建造過程比傳統的預製競爭對手便宜20%至30%。


由3D技術打印出來的房屋設有不同尺寸，從小巧的工作室到豪華的家庭住宅，睡房、浴室齊全，所有單位也設有櫥櫃、暖氣、通風、空調系統、廚房和浴室電器等。

單位內部設計及價錢是怎樣?可看以下圖片：（以下圖片全由Mighty Buildings授權iMoney刊登）

    點擊圖片放大
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【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情：【下一頁

售價方面，面積約350平方呎的一房單位，設有一個睡房及一個浴室，售價由11.5萬美元（約89.7萬港元）；至於面積700平方呎、設有兩個睡房及一個浴室的房屋，樓價由16.9萬美元（約131.8萬港元）起。同時也有較高檔版的選擇，面積達1,440平方呎的最大單位，設有3個 睡房及兩個浴室的房屋，售價達28.5萬美元（約222.3萬港元）。


不過，目前公司的服務目前僅限於美國加州，一棟3D列印屋從預訂到完工需4到6個月，公司會先檢查房屋要放置的地點，再和買主溝通修改設計，取得政府相關許可後，花30天左右的時間，在要放置的地點做準備，最後房屋送達做簡單的安裝，並通過政府派員檢驗，兩週後即可使用。

 

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記者：陳詠妍

設計 裝修設計 樓價 美國 3D打印

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