【Netflix】Netflix煲劇　你要懂的5大功能

疫情下市民減少外出，「打機」、「煲劇」成為最佳抗疫活動，串流媒體平台Netflix（美：NFLX）因而成為受惠者之一。Netflix電影劇集種類齊全，成為不少劇迷的必備之選，若想有更佳的觀賞體驗，甚至用於學習，不妨學習以下5大功能。值得注意是，該等功能只適用於網頁版。

1） 調較字幕功能

Netflix電影及劇集由美劇、韓劇及日劇等均一應俱全，用家少不免會開啟字幕，若要調較字幕的大小、字型及樣式，用家只要進入修改字幕的板面便可。（按此）

2）尋找逾200種指定節目

Netflix頁面一般只會顯示約20種節目種類，若想一覧特別類型，可輸入「http：//www.netflix.com/browse/genre」，並在網址後面貼上片種代碼，例如喜劇為6548，故輸入「http：//www.netflix.com/browse/genre/6548」便可。（按此看清所有代碼）

3）建議上架節目或電影

雖然Netflix節目選擇多，更新速度快，但總有心宜節目未上架，若想向Netflix提議日後更新的節目，可到「說明中心」的「快速連結」區域，按入「要求節目或電影」，填寫影片或節目名稱。

4）與朋友同步睇劇

若希望與朋友一邊煲劇，一邊聊天，可以先安裝Chrome擴充功能，然後安裝「Netflix Party」外掛程式，使用Chrome瀏覽器並開啟Netflix任何一套劇集或電影，按下外掛程式欄上的「NP」的紅色字眼，將URL網址分享給朋友便可。

5）開啟雙語字幕

若想利用煲劇學外語，不妨可安裝Google Chrome的免費外掛功能Language Learning with Netflix，除了可在Netflix影片加入多種語言的字幕，亦有即時翻譯的功能。

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編輯：袁諾曦