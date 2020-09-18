  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 23:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】滙豐擬裁減法國巴黎衍生產品絕大部分職位　部分職位遷至亞洲

即市財經 23:14 2020/09/18

分享：

外電報道指，滙豐在巴黎的裁員計劃，將影響股票及固定收益衍生產品團隊。

滙豐控股 （00005） 股價在30元邊緣徘徊，未有起色。滙豐早前表示要進行裁員計劃，彭博引述消息人士指，滙豐正研究裁減幾乎所有在法國巴黎的結構性衍生產品職位。

報道指，滙豐在巴黎的裁員計劃，將影響股票及固定收益衍生產品團隊，目前尚未清楚多少職位會受影響。彭博早前指，滙豐擬於2022年初在法國的投資銀行部門678名員工中，裁減約225人，受影響員工人數佔約38%。

消息稱，滙豐會將部分原本在巴黎的職位轉移至亞洲，因這些結構性衍生產品的客戶大多數位於亞洲，部分衍生產品的職位則留在巴黎，繼續服務滙豐在歐洲的公司客戶，但目前滙豐未有最終定案。

報道引述滙豐法國發言人指，重新分配資金和資源以克服該業務的結構性挑戰，專注於可盈利的活動，降低成本基礎，維護集團的競爭力，但拒絕就職位轉移作出評論。

相關文章：【滙豐股價】滙豐年底停滙豐、恒生兩隻股票孖展　滙豐：不定期檢視孖展比率（第二版）

相關文章：【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐失31元　600買盤一沖即散、最優惠利率不變（第二版）

相關文章：【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？

相關文章：【滙豐散戶】三代同堂齊揸滙豐因一個「情」字　買入價80元、60元、40元

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記 
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

香港股票 金融機構 裁員 銀行 巴黎 亞洲 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【美股市況】美股四期結算 道指下跌 特朗普凌晨2時見傳媒（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PS5網上訂購】PS5香港中午接受網上訂購即爆　炒家開價高達兩萬元、內地推出無期
【PS5網上訂購】PS5香港中午接受網上訂購即爆　炒家開價高達兩萬元、內地推出無期
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣