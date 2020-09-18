【滙豐股價】滙豐擬裁減法國巴黎衍生產品絕大部分職位　部分職位遷至亞洲

▲ 外電報道指，滙豐在巴黎的裁員計劃，將影響股票及固定收益衍生產品團隊。

滙豐控股 （00005） 股價在30元邊緣徘徊，未有起色。滙豐早前表示要進行裁員計劃，彭博引述消息人士指，滙豐正研究裁減幾乎所有在法國巴黎的結構性衍生產品職位。

報道指，滙豐在巴黎的裁員計劃，將影響股票及固定收益衍生產品團隊，目前尚未清楚多少職位會受影響。彭博早前指，滙豐擬於2022年初在法國的投資銀行部門678名員工中，裁減約225人，受影響員工人數佔約38%。

消息稱，滙豐會將部分原本在巴黎的職位轉移至亞洲，因這些結構性衍生產品的客戶大多數位於亞洲，部分衍生產品的職位則留在巴黎，繼續服務滙豐在歐洲的公司客戶，但目前滙豐未有最終定案。

報道引述滙豐法國發言人指，重新分配資金和資源以克服該業務的結構性挑戰，專注於可盈利的活動，降低成本基礎，維護集團的競爭力，但拒絕就職位轉移作出評論。

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編輯：陳韻妍