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【大行點睇】星展料今年內地汽車銷量跌一成 仍看好3大汽車相關股

股樓投資 23:08 2020/09/18

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星展（香港）中國內地汽車行業分析師梅少琼表示，內地汽車銷量持續反彈，預計第4季銷量將按年持平，惟下半年的銷量不足以抵銷上半年疫情的影響，估計今年汽車總銷量會按年跌10%，不過市場已消化汽車公司上半年業績較差，預期下半年和明年的增長，會為汽車股股價帶來支持。

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梅少琼表示，第4季是汽車行業的傳統旺季，車廠會推出新車型和推廣活動，有助帶動國內消費氣氛，預計9至10月汽車銷量增長健康，今季銷量有望按年持平。另外，由於銷售回暖，減輕商家庫存壓力，相信未來數月汽車減價的機會較小。梅少琼又說，內地中產市場龐大，不少消費者考慮將汽車升級至入門版的豪華車，現時高端汽車僅佔乘用車市場總銷量的15%，相信未來高端汽車市場仍有相當的增長潛力，預期豪華車的全年銷量增長可達8至9%。她又指，疫情對中國汽車品牌出口到歐美市場的影響不大，因國內出口銷量主要是到非洲、中東等地，而歐美對質量的要求較高，國內出口到歐美市場的數量佔比不多。

至於新能源汽車，梅少琼表示，中央延長相關補貼至2022年，加上新能源車下鄉活動，或有助擴大三、四線城市需求，對未來數月新能源車的銷量感樂觀。她補充，中國的新能源汽車市場正向中高檔路線發展，相信TESLA（美：TSLA）會繼續領先。至於近期大升晉身紅底股的比亞迪（01211），亦會在未來一、兩年爭取較大的市場份額，另外傳統車企亦會推出中高端的新能源車。

而在汽車板塊內，星展較看好長城汽車（02333）及吉利汽車（00175），零部件板塊之中，則看好敏實集團（00425）。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

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