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【Tesla電池日】Tesla下周二電池日有何亮點？除了「黑科技」還有造車大計

即市財經 22:41 2020/09/18

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Tesla即將舉行的電池日備受市場期待。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）將於下周二（22日）舉行電池日。據市場傳聞，Tesla即將發布一款容量更大的「Roadrunner」系列電池。然而，隨了新的電池技術外，市場亦關注馬斯克（Elon Musk）會否發表更多令人意外的驚喜。


據報道，新電池的直徑，是Model 3和Model Y所使用的2170電池2倍，相比之下新電池單元體積增加4倍。如果新電池充分利用，將大幅增加電容，同時減少電池組包的電池數量，可為Tesla電動車實現更高續航及降低成本。

Tesla行政總裁馬斯克在社交媒體上回應有關新電池的報道時，直言「這將會非常瘋狂」。因為馬斯克未有否認媒體的報道，令市場對電池日的預期亦有所提升。

柏林工廠大計

雖然電池日的重心是電池，但馬斯克也曾暗示會一併放出車輛製造方面的計劃。Eletrek網站消息稱，馬斯克計劃在電池日公布特斯拉柏林超級工廠的造車計劃，有機會增加一些詳細內容介紹。

無鈷電池
早前已有報道指，Tesla與寧德時代還攜手研發無鈷電池，未來中國製的Model 3將率先採用寧德時代製造的磷酸鐵鋰電池。然而，外界目前對於無鈷電池細節了解並不多，在今次電池日活動上，馬斯克或會透露更多詳細資訊。

投資界亦對電池日抱有期待，瑞信研究報告預計，電池將會成為Tesla未來20年的增長支柱。瑞信認為，Tesla設定的長遠電池容量目標為2百萬兆瓦時 （TWh），超過目前容量的30倍。電池系统的每千瓦時的儲能成本有望大幅降低，從而令銷售價格下調，進一步助動銷量增長。

相關文章︰【Tesla】Tesla 9.22電池日　新電池「餅乾罐」將曝光？（附圖）

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

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編輯︰侯景成

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 電動車 柏林 Tesla

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